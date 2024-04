(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ladeisarà, si comincia domani al Palaestra alle 20,30. I veneti hanno dominato gara3 in casa di Cuneo (3-0) guadagnando un posto in. Persi tratta di un grosso vantaggio: la possibilità di giocare la prima gara della serie e l’eventuale bella davanti al pubblico amico, una trasferta meno faticosa da affrontare (oltre 300 chilometri fra andata e ritorno), il fatto di avere dei precedenti in regular season favorevoli. Siena infatti è 2-0 su(3-1 all’andata e al ritorno), mentre se avesse trovato Cuneo avrebbe fronteggiato una squadra capace di vincere entrambe le volte al tiebreak. E poi c’è la consapevolezza che la finale è lì, a portata di mano, ...

La primavera per Emma Villas e Giammarco Bisogno, ceo della società per il turismo nelle residenze di lusso, è cominciata nel migliore dei modi. La squadra di volley è in semifinale play off e ... (lanazione)

Sempre in attesa di conoscere il prossimo avversario (gara3 fra Cuneo e Porto Viro è in programma lunedì), Emma Villas si alle na intensamente per farsi trovare pronta giovedì prossimo quando inizierà ... (sport.quotidiano)

Ieri coach Graziosi ha concesso un giorno libero alla squadra, oggi si torna sul parquet per preparare la semifinale. "Ci stiamo allenando per preparare la semifinale, speriamo di vedere un ... (sport.quotidiano)

Emma Villas, semifinale playoff contro Porto Viro. Pierotti: "Carichi per proseguire il percorso" - La semifinale dei playoff vede Emma Villas Siena sfidare Porto Viro, con il vantaggio di giocare la prima gara in casa. Motivazioni alte e attenzione massima per affrontare una sfida cruciale.msn

Pallavolo Play off A2M – Siena si allena in attesa di conoscere l’avversaria delle semifinali: Cuneo o Porto Viro - La Emma Villas Siena continua i suoi allenamenti in vista della serie delle semifinali playoff. Il tutto in attesa di conoscere quella che sarà la formazione avversaria dei senesi, che sarà la compagi ...ivolleymagazine