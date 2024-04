Emilia | esplosione centrale | tra i morti un pugliese di San Marzano di San Giuseppe Per il paese del tarantino ieri due vittime di incidenti sul lavoro

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 10 aprile 2024) È stata una giornata nera per la Puglia ed in particolare per Sandi San. Non solo il 59ennemorto nell’incidente sula Taranto. Ildelpiange anche Mario Pisani, 73 anni, tra i quattroper l’nellaidroelettrica di Bargi, in provincia di Bologna. L'articolo: tra iundi Sandi San Per ildelduedisul ...