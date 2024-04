Elezioni Giugno 2024 | date | per cosa si vota e la suddivisione dei seggi

La conferma da fonti del ministero dell'Interno, dopo l'ipotesi circolata di un rinvio legato al lavoro della commissione d'accesso, nominata per verificare se ci siano infiltrazioni mafiose nel ... (bari.corriere)

Montopoli è uno dei quattro Comuni della zona del Cuoio chiamati al voto per rinnovare sindaco e consigli comunali l’8 e il 9 giugno. In questa pagina presentiamo due delle liste che correranno per ... (lanazione)