Elezioni Giugno 2024 | date | per cosa si vota e la suddivisione dei seggi

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Si avvicina il momento elettorale di quest’anno, a cui cittadini e cittadine saranno chiamati a partecipare: stiamo parlando delleamministrative e europee, per la scelta dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e il rinnovo di alcune giunte locali. Il Consiglio dei ministri del 9 aprile, su proposta della premier Giorgia Meloni, ha scelto per il voto le giornate di sabato 8 e domenica 9che il Governo proporrà al Presidente della Repubblica, che indirà con proprio decreto i comizi elettorali. A conclusione del cdm (lo stesso che ha approvato il DEF), la nota di Palazzo Chigi, comunica anche l’informativa del Ministro dell’interno Matteo ...

Montopoli è uno dei quattro Comuni della zona del Cuoio chiamati al voto per rinnovare sindaco e consigli comunali l’8 e il 9 giugno. In questa pagina presentiamo due delle liste che correranno per ... (lanazione)

Aborto, Europa. Pro Vita Famiglia. Campagna shock al Parlamento Europeo contro aborto in Carta Diritti UE: “Uccidere un bambino non è un diritto fondamentale” - (Adnkronos) – 10 aprile 2024.“To Kill a Baby is Not a Fundamental Right”, Uccidere un bambino non è un diritto fondamentale: questo il forte messaggio che circola da oggi tramite un grande camion-vela ...msn

La nuova vita di Truzzu in Regione: guiderà l'opposizione - Ieri, giornata di insediamento della nuova giunta regionale guidata dalla governatrice Alessandra Todde, Paolo Truzzu è parso sereno. Strette di mano, sorrisi, saluti e scambi di opinioni coi suoi ...sardegnalive

Elezioni a Leini: il M5S si chiama fuori - Elezioni a Leini, il Movimento 5 Stelle non si presenterà alle amministrative. Ad annunciarlo la referente locale Silvia Cossu.primailcanavese