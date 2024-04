Echoes | dal teatro alla statuaria Gli scatti del fotografo Ascolini

“Echoes” Vasco Ascolini espone a Spazio Fondazione Negri Brescia foto - Sabato 13 aprile verrà inaugurata, alle ore 18,00, presso lo Spazio Fondazione Negri di Brescia, in via Calatafimi 12/14 a Brescia, la mostra monografica del fotografo Vasco Ascolini: “Echoes ...quibrescia

Orientalismo, fascino equivoco di una ideologia - (Alias Domenica) Dal francese Paul Leroy all’egiziano Adam Henein (dipinti), da Alexandre Leroux a Aram Alban (fotografie), stereotipi ricchi di sapore e di dettagli culturali. Di Manuela De Leonardis ...ilmanifesto

Di lune, turbolenze e insensatezze - Melissa Aldana, la sassofonista cilena rivelatasi due anni fa con un esordio in casa Blue Note torna, a giorni, con un secondo disco, Echoes of the inner prophet, sempre per Blue Note. Ne ascolteremo ...rsi.ch