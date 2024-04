“Ecco quando è finito l’amore” Fedez | la confessione in lacrime a Belve | finalmente racconta tutto

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “”., lain. Èarrivato il momento della puntata del rapper milanese ospite di Francesca Fagnani. C’è da dirlo: non si aspettava altro da settimane. E chiaramente quello che è emerso ha lasciato tutti di stucco, sopraalcuni particolare che il ragazzo hato riguardo il suo privato. In molti sapevano che la giornalista avrebbe toccato le corde giusto del cantante, ma nessuno avrei mai immaginato unafiume, con tanto di pianto disperato. >> “Torna in Italia, lascia i figli e riparte”., nuova indiscrezione: dove va Il crollo emotivo è arrivato ...

Intel mette i Core Ultra Meteor Lake in un socket, ma i PC desktop non c'entrano - Meteor Lake si rivolge principalmente al mondo mobile, ma a lungo si è vociferato di un suo approdo in ambito desktop. Intel ha accantonato quell'idea, ma non quella di confezionare il prodotto per re ...hwupgrade

È un vecchio rimedio della nonna per contrastare l'acidità di stomaco. Ma funziona davvero - Un rimedio della nonna contro l'acidità di stomaco è bere un bicchiere di latte. Ma il latte contro il bruciore di stomaco funziona Ecco cosa dice la scienza.gazzetta

L’Ajax passa dal calcio totale di Johan Cruijff all’insider trading - Il Ceo del club Alex Kroes è stato sospeso perché sospettato di insider trading. È solo l’ultimo dei reati finanziari che scuotono il calcio ...valori