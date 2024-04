Ecco il vero motivo per cui una moka può scoppiare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La valvola di sicurezza che si trova nella caraffa inferiore esiste per unben preciso: se si ottura, si possono passare guai seri. Ma come fa unaa esplodere? A spiegarlo nel dettaglio è un esperto in materia, Lucio Del Piccolo, collezionista di caffettiere da anni impegnato tra eventi e concorsi, prima anche con il blog Caffettiere e Macchine da Caffè: con lui, abbiamo scritto una guida al corretto utilizzo della, ma ora cerchiamo di capirne i potenziali pericoli.che scoppia, questione di termodinamica «Se la valvola di sicurezza si ottura, lapotrebbe gonfiarsi e» spiega Lucio. È quello che accadeva fino a un centinaio di anni fa, «la valvola non c'è sempre stata, è un'invenzione degli anni '30, le caffettiere di una volta sono tutte gonfie ...