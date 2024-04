EA Play | aumenta il prezzo anche in Italia | è ufficiale

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Electronic Arts ha annunciato un aumento didi EA, con il servizio in abbonamento del publisher canadese che di conseguenza vedràre i prezzi di tutte le sottoscrizioni, ragion per cui standard e pro, sia mensile che annuale. Grazie a GamesIndustry possiamo leggere qui sotto i nuovi prezzi in euro, confermati in questi istantidal sitodell’abbonamento della società canadese: EAStandard – 1 mese per 5,99 Euro (prima costava 4,99$) EAStandard – 12 mesi per 39,99 Euro (ilprecedente era di 29,99$) EAPro – 1 mese per 16,99 Euro (prima costava 14,99$) EAPro – 12 mesi per 119,99 Euro (prima 99,99$) Precisiamo che questi nuovi prezzi saranno effettivamente ...