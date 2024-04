«È successo anche a Jeff Bezos» dice lei

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Diletta Leotta è stata tra le protagoniste della puntata del 9 aprile di Striscia la notizia. La conduttrice di Dazn, infatti, ha ricevuto il tapiro d’oro. Il motivo? Quello raccontato da lei stessa in una diretta radiofonica: è stata rimbalzata all’ingresso del Berghain, famosa discoteca tedesca, dove ha cercato di entrare insieme al fidanzato, il calciatore Loris Karius. Diletta Leotta e Loris Karius, il tatuaggio di coppia è dedicato alla figlia Aria X ...

Nelle gare pomeridiane della 35esima giornata di Serie C arriva l’importante vittoria del Taranto , che batte 2-0 il Potenza e si porta al quinto posto momentaneo in classifica. Di Valietti al 20? e ... (sportface)

Nono Tapiro d’oro per Diletta Leotta . Lo storico inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha raggiunto la conduttrice volto di Dazn e le ha consegnato il premio per esser stata respinta ... (ilfattoquotidiano)

Cade un ventilatore da soffitto all'asilo di Lavagnola. Una mamma: "Sfiorata la tragedia" - Il crollo sarebbe avvenuto ieri intorno all'ora di pranzo mentre i bambini stavano mangiando. Fortunatamente nessuno si è fatto male.savonanews

"Amici 2023", Ayle e Lucia: fuori dalla scuola arriva il bacio - Il cantante Ayle (eliminato nella prima puntata del serale) e l'ultima uscita Lucia hanno infatti pubblicato sui social una tenera foto insieme in cui sorridono e si scambiano un bacio vicinissimo ...tgcom24.mediaset

Pinguini Tattici Nucleari, solidarietà ai palestinesi: “La politica parla di musica, quindi è giusto che anche chi fa musica parli di politica” - I Pinguini Tattici Nucleari non sono più un mistero della musica italiana, come spesso i detrattori li hanno definiti. Oltre un milione di biglietti venduti in un anno, il nuovo tour di 33 date nei pa ...ilfattoquotidiano