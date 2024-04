E ora parliamo di progetti e governo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Firenze, 10 aprile 2024 – Diciamo la verità: il candidato fa notizia. Poi, più originale è, più incuriosisce. Se si aggiunge il condimento, più o meno artefatto, di litigi, smentite, amori che potrebbero nascere, amori ricercati e mai trovati e via discorrendo, allora anche una (potenzialmente) noiosissima campagna elettorale per le comunali fiorentine può diventare succosa. Poi c’è il fattore tutto extra fiorentino che la coalizione di centro destra ha conquistato di recente molti comuni toscani prima considerati inespugnabili. Quindi Firenze diviene una specie di baluardo simbolo che fa dire a qualcuno che qui Elly Schlein si gioca la segreteria del Pd. Tutto questo, in realtà, inorgoglisce i fiorentini, da qualunque parte schierati, perché ci fa sentire l’ombelico del mondo. Che questo corrisponda alla realtà è un’altra cosa. Ma tant’è, l’importante è crederci (e da fiorentini ci ...