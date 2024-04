È morta Paola Gassman | primogenita di Vittorio | aveva 78 anni

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lutto nel mondo del teatro. Èall’età di 78l’attrice, figliadie Nora Ricci. A dare la triste notizia il compagno di una vita, l’attore Ugo Pagliai, insieme ai figli Simona e Tommaso e a tutta la famiglia.era malata da tempo. “Ciao sorella mia. Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante , la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta”, ha scritto su X il fratello Alessandro, nato dalla relazione trae l’attrice francese Juliette Mayniel. Nata a Milano il 29 giugno 1945,si è diplomata nel 1968 ...

