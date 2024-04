E la festa continua! | recensione | Robert Guédiguian torna alle radici

Continuano i festeggiamenti per la promozione della Robur in Serie D, arrivata domenica scorsa allo stadio Buitoni Sansepolcro, con quattro giornate di anticipo, rispetto al termine della stagione ... (sport.quotidiano)

Con "E la festa continua!", nei cinema dall'11 aprile, il regista Robert Guédiguian torna a raccontare la sua Marsiglia , in una storia in cui tocca temi sociali, la politica, i passaggi di ... (ilfogliettone)

Flaminia, festa abusiva con oltre 400 persone in locale non sicuro - Nel corso di alcuni controlli nella zona di via Flaminia, le pattuglie del XV Gruppo della Polizia Locale hanno scoperto e messo fine ad un evento abusivo ...vignaclarablog

A Molfetta la festa dell'atletica nel ricordo di Paolo Sasso - Lo scorso weekend si è concluso con un successo straordinario, superando ogni aspettativa. Lo stadio "Cozzoli" era gremito, molte persone non hanno trovato posto fra gli spalti, dai Campionati Italian ...molfettaviva

festa del Ramadan a Pioltello: tra celebrazioni, polemiche e dibattiti politici - La giornata di fine Ramadan a Pioltello, un comune del Milanese, si è svolta tra preghiere, festeggiamenti e polemiche. Il centro del dibattito è stata la decisione del consiglio scolastico dell'istit ...informazione