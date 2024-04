È finito il Ramadan | il racconto della festa a Roma

La scuola Iqbal Masih di Pioltello, nel Milanese, resterà chiusa per due giorni "per esigenze didattiche". A renderlo noto è il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara dopo le ... (today)

È finito il Ramadan, siamo stati insieme ai musulmani che festeggiano a Roma - Dal tramonto del 9 aprile sono iniziati i festeggiamenti per la fine del Ramadan, il mese di digiuno e preghiera del calendario islamico. Il nostro racconto ...vanityfair

Ramadan in piazza Plebiscito, c'è anche un 'Maradona' - Migliaia di fedeli in mattinata a Napoli per celebrare la fine del Ramadan e c'è anche chi, come è accaduto in piazza del Plebiscito, dove si è radunata la comunità pakistana, indossa una maglia di ...ansa

In migliaia celebrano la fine del Ramadam a Roma - Da Torpignattara a Marconi passando per l'Esquilino e i Parioli. È finito oggi il Ramadan per i credenti di fede musulmana. Il mese dedicato a questa pratica è stato caratterizzato dall’astensione dal ...romatoday