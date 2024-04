“È finita” Aurora Ramazzotti | sembrava un idillio e invece ora si parla di rottura

(Di mercoledì 10 aprile 2024), di nuovo. E no, il riferimento non è alla presunta seconda gravidanza di cui tanto si. Nei giorni scorsi, per chi fosse rimasto indietro con il gossip, una foto mamma e figlia ha scatenato le voci. La primogenita di Erosha pubblicato una foto insieme alla madre, Michelle Hunziker, in cui in molti hanno visto un pancino sospetto spuntate dalla salopette beige. Potrebbe essere solo la salopette a dare questa impressione, ma più tardi ha postato anche uno scatto mentre tiene il piccolo Cesare, 1 anno appena compiuto, in braccio e anche qui sembrano rivelarsi delle rotondità. Anche in questo caso si potrebbe trattare di un gioco di luci o della postura assunta per lo scatto, fatto sta che la voce ormai è partita. Leggi anche: “Ecco quando è finito l’amore”. Fedez, la confessione ...

Uomini e Donne oggi: Marcello chiude con Tiziana, Tina Cipollari durissima - Uomini e Donne: le anticipazioni dettagliate della puntata di oggi, mercoledì 10 aprile 2024 Ancora colpi di scena a Uomini e Donne che oggi tornerà ...lanostratv

Lotta, Gianni Morsiani sugli errori arbitrali a Baku: “Poteva finire 13-5 per Chamizo, in aeroporto ho parlato con il supervisor…” - Il Preolimpico Europeo di Baku è andato in archivio negativamente per la lotta italiana, che non è riuscita a conquistare nessun pass olimpico per i Giochi di Parigi 2024. Il movimento azzurro resta d ...oasport

LOL 4, le pagelle: Lunanzio non fa ridere nessuno (voto 3); Ocone migliore in campo (9) - “Ma non erano finiti i Jackal”, così Aurora Leone viene accolta a LOL da Giorgio Panariello (e non solo da lui). La fanciulla fa buon viso a beffardo gioco: “Eh, c’è la tassa oramai!”. Poi, gliene va ...corriere