E’ festa in provincia di Latina per gli splendidi 100 anni della signora Franca

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10 Aprile, 2024 “Un augurio speciale da parte dell’amministrazione comunale di Aprilia per laFrancesca Rodo il lo scorso 6 Aprile ha compiuto 100”. Questo il messaggio postato sui social dall’amministrazione comunale per fare gli auguri alla concittadini Francesca, anche se molti amici e parenti la chiamano, che ha tagliato lo splendido traguardo. Il sindaco Lanfranco Principi e l’assessore alla cultura Elvis Martino hanno partecipato alla, organizzata presso il bar Domino alla presenza di amici e famigliari. Il primo cittadino ha portato in dono la pergamena d’encomio, come ricordo di un giorno tanto significativo. “Sono Lieto – ha detto il sindaco – di aver avuto l’onore di festeggiare con Francesca un compleanno tanto importante. Gli anziani sono custodi ...