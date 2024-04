Drew McIntyre | “Non perdonerò mai CM Punk per aver rovinato il mio momento”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Inseguire unper ben 4 anni, arrivarci anche se per circostanze fortuite, riuscire finalmente a realizzare ciò che hai inseguito, per poi vedere tutto svanire in poco tempo. Sembra l’inizio di chissà quale racconto ma in realtà è ciò che è accaduto ain quel di WrestleMania 40 in una serata dai due volti per lui. Niente perdono…solo vendetta Infattinell’opener della Night 2 ha sconfitto Seth “Freakin” Rollins conquistando così il World Heavyweight Championship davanti al pubblico(dato che le sue precedenti due vittorie titolate sono state una al Performance Center senza nessuno e uno al Thunderdome, col pubblico virtuale). Unnel qualesi è commosso e ha festeggiato con la moglie presente a bordo ring,che ...