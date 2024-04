Dove of Oneness – Nesara Gesara

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Oggi trattiamo una teoria complottista di qualche anno fa, e la trattiamo perché si trova alla base di alcuni movimenti che tutt’oggi vediamo agire sul suolo italiano. Come avete capito dal titolo dell’articolo sto parlando della teoria complottista diOf, letteralmente “La Colomba dell’Unità”, pseudonimo utilizzato da Shaini Goodwin, figura centrale nella diffusione della teoria del complotto legata a. Pseudonimo scelto in quanto enfatizza l’idea di pace e unità, elementi spesso legati all’immagine della colomba. L’origine La proposta originale di, acronimo di National Economic Stabilization and Recovery Act, fu concepita tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso da Harvey Francis Barnard. Barnard proponeva riforme radicali come l’abolizione degli interessi composti, l’istituzione di ...