Dove la luce

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Carmen Pellegrino ci ha abituati a un modo d’espressione che è letteratura senza filtro e ci sembra così d’osservare un lume antico che di decennio in decennio – non fosse per scrittrici di questo calibro – fatichiamo a riconoscere e mantenere. Una perenne epifania è dunque la sua scrittura, i libri un piccolo dono, così come lo è l’ultimo, , probabilmente oggi il suo testo più completo appassionato e sofferto, intimo e inafferrabile. Dico “testo” e non romanzo perché la definizione – qualunque essa sia – appare costrittiva. C’è il romanzo di Milo Marsico (un uomo che ha perso tutto e vive per strada) e del Professore; di Federico Caffè (economista, realmente esistito, convinto sostenitore della necessità di assicurare protezione sociale ai più deboli; di lui non si saprà più nulla a partire dal 15 aprile 1987) e della Grande Storia (vite, queste, che s’intrecciano fra immaginazione e ...