Don' t Move | Netflix acquisisce l' horror prodotto da Sam Raimi

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Kelsey Asbille e Finn Wittrock saranno i protagonisti del nuovo filmda Samha acquisito i diritti mondiali dell'-thriller "Don't", una nuova opera di genere del produttore Sam(La casa , Drag Me to Hell). Il progetto vede come protagonisti Kelsey Asbille, star delle serie antologiche Fargo e Yellowstone, e Finn Wittrock di La grande scommessa. Il film segue un serial killer esperto che inietta un agente paralizzante a una donna in lutto mentre i due sono isolati nel profondo della foresta. Mentre l'agente si impossessa gradualmente del suo corpo, la donna deve correre, nascondersi e lottare per la sua vita prima che il suo intero sistema nervoso si spenga. …