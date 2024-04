Donna di 36anni precipita dal 3 piano in via Cesare Battisti

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoUnadi 36 anni èta questa mattina dalla finestra della sua abitazione al terzodi una palazzina in via. Da quanto si apprende sarebbe un’insegnante in un liceo della città. L’impatto con il suolo per laè stato purtroppo fatale. L’ipotesi è che si tratti di un gesto volontario del quale però non sono noti i motivi.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.