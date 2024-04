È morta Paola Gassman Aveva 79 anni - Home » Don Ciotti a Locorotondo: non ridurre le mafie ad un argomento qualunque | "Themis festival", incontri con le scuole da oggi Don Ciotti a Locorotondo: non ridurre le mafie ad un argomento qualu ...noinotizie

L’appello ai Sindaci di Reggio e Villa: “Don Ciotti continua a discriminare questo territorio, cosa intendete fare per tutelarci” - considerato, peraltro, l’atteggiamento diametralmente antitetico tenuto da Don Ciotti riguardo ai fatti e alle indagini di Bari (quelle sì che hanno ad oggetto presunte infiltrazioni mafiose), a ...strettoweb

Don Luigi Ciotti sarà in Valle d’Itria con il 'Themis Festival' - Per il Themis festival in Valle d’Itria è atteso don Luigi Ciotti mercoledì 10 aprile in un incontro con gli studenti di Fasano e Locorotondo.affaritaliani