(Di mercoledì 10 aprile 2024) Gioie infinite sotto le Due Torri, qualche patema aSaputo che a Bologna sta facendo la bocca alla Champions a casa guarda con occhio preoccupato al suo Cfnell’ultimo turno per 5-0 dal Seattle Sounders. E’ il terzo ko di fila dopo sei giornate di Major League Soccer.aveva approcciato bene la Eastern Conference, collezionando un pari e due vittorie. Poi i tre scivoloni di fila, l’ultimo dei quali coinciso coldi Joaquin, il difensore uruguaiano che il Bologna ha prestato alla casa madre del Quebec. Adesso, però, dopo sei gare in trasferta,conta sul fattore casalingo. E’ allo Stade Saputo che la squadra conta di raddrizzare la classifica nelle prossime sfide con Cincinnati e Orlando. In ...

Alessio Sconza è morto a 33 anni dopo essere torna to a casa dall' ospedale , dove si era recato per forti dolori al braccio sinistro e al torace . La Procura ha aperto un' inchiesta , sequestrato il ... (fanpage)

La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un’ inchiesta sulla morte di Alessio Sconza e sulla salma verrà svolta l’autopsia al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, per far luce sulle cause del ... (thesocialpost)

Dolori per Joey in Canada. Montreal travolto 5-0 nel debutto di Sosa - Il Cf Montreal di Joey Saputo vive un momento difficile con tre sconfitte consecutive in MLS. Dopo un buon avvio, la squadra spera di raddrizzare la classifica in casa.msn

Apple Vision Pro, alcuni utenti lamentano Dolori, mal di testa e occhi gonfi - Il dottor Zuhaib Ibrahim, un chirurgo plastico del New Jersey, ha affermato di avvertire continui mal di testa dopo più di due ore con visori AR/VR durante simulazioni in sala operatoria. “Devi ...hdblog

Paola Gassman è morta, la figlia di Vittorio aveva 78 anni. Il dolore del fratello Alessandro: «Eri la la più saggia di tutti noi» - Paola Gassman è morta a 78 anni. Un giorno di lutto per il mondo dello spettacolo: la figlia di Vittorio Gassman e Nora Ricci è stata per tutta la vita protagonista della scena ...leggo