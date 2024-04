Divisione 1 La Gea batte in scioltezza la Liburnia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Obiettivo centrato: la Gea Basketball Grosseto archivia la regular season del campionato diregionale 1 al quinto posto, espugnando in maniera tranquilla 71-48, al termine di un ottimo match, il campo dellaLivorno. Il quintetto guidato da Santolamazza, sceso in campo con il giusto approccio, ha sempre avuto in mano il confronto, che consente di sfidare nei quarti di finale lo Studio Arcadia Valdicornia, avversario abbordabile, giocando come nelle ultime settimane. Ora i playoff contro Venturina.LIVORNO: Pardini 5, Lorenzini 6, Mirabella, Lorenzini, Nachi 2, Baroni 4, Nannicini, Stolfi, Gamba 12, Apolloni 9, Mannucci, Venditti 6, Pistolesi 4. All. Ferretti. GEA GROSSETO: Scurti 9, Fanelli 16, Piccoli 9, Ignarra 8, Furi 3, Simonelli 8, Delfino Marsili 4, Mazzei 8, Mari 3, Alvarez 3. All. Santolamazza.