È stato ritrovato vivo Alfio Patroni , il 38enne di cui si erano perse le tracce ieri in Valcamonica (Brescia): i ricercatori del Soccorso alpino l’hanno rinvenuto in una baita nel bosco.Continua a ... (fanpage)

Disperso dopo l'esplosione a Bargi, chi è Adriano Scandellari: il lavoro all'Enel e il titolo di Maestro del Lavoro - PONTE SAN NICOLO' (PADOVA) - Adriano Scandellari è un ingegnere di Ponte San Nicolò ed è tra i dispersi a Bargi, a seguito dell'esplosione alla centrale ...ilgazzettino

Processo ad Amanda Knox, chiesti 3 anni per calunnia contro Patrick Lumumba: “Voleva sviare le indagini” - Sarà rinviato al 5 giugno il processo in corso a Firenze a carico di Amanda Knox: l'accusa ha chiesto la conferma tre anni di reclusione per avere calunniato ...fanpage

Ricerche senza sosta alla centrale idroelettrica di Suviana. Il bilancio provvisorio è di 3 morti, 5 feriti e 4 dispersi - L'esplosione nel bacino della diga di Suviana sarebbe avvenuta in un generatore collegato a una turbina. "Le ricerche sono molto, molto complesse" ...agoramagazine