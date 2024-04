Diga di Suviana | parla un superstite | «Ho visto la fiammata e poi lo scoppio» Prosegue la ricerca dei 4 dispersi Ma l’acqua continua a salire

(Di mercoledì 10 aprile 2024) «Holae poi il fumo, ho sentito lo. Io tutto bene ma purtroppo è successo questo». Questo il racconto che undella strage di, Pierfrancesco Firenze, ha fatto alla moglie, Emilia Ferdighini. «Era fuori con altri due suoi colleghi. Hannoquestae poi il fumo, ha sentito uno. Era un po’ sotto choc: si conoscono un po’ tutti qua», aggiunge la donna. Suo marito, spezzino come la famiglia, vive nella casa dell’Enel in cima alladi. «Non capivo cosa fosse successo – racconta ai giornalisti Ferdighini – l’ho appreso dal telegiornale. Sapendo che lui è qua, che lavora qua ero un po’ spaventata». «Era un po’ sotto choc. È un dipendente dell’Enel. Si ...

