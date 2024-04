Diffidati Psg-Barcellona | giocatori a rischio squalifica in vista del ritorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Idi Psg-: ecco chi sono i calciatori delle due squadre aindeldei quarti di finale di Champions League 2023/2024. Al Parco dei Principi sale l’attesa per una sfida stellare tra i parigini e i catalani: e dal momento che ci sono tantiin diffida, è bene ricordare chi tra le fila dei padroni di casa e chi tra le fila degli ospiti rischia di saltare ilin terra catalana qualora dovesse rimediare un cartellino giallo. Ammonizione vorrà direper quattrodi Luis Enrique, vale a dire Dembelé, Hernandez, Skriniar, Ugarte, e per settedi Xavi, Araujo, Yamal, Christensen, De Jong, Ferran Torres, Joao Felix, ...

CHAMPIONS - I bookie puntano su PSG e Mbappe, quote in discesa per l'Atletico Madrid - Luis Enrique si appresta ad affrontare il suo passato, in un altro PSG-Barcellona di Champions. Questa volta ai quarti, dopo gli ottavi del 2021, con trionfo parigino, e del 2017, con l'indimenticabil ...napolimagazine

La 200esima gara in Champions di Ancelotti: contro il City un dubbio in difesa e allarme Diffidati - La duecentesima gara in Champions League da allenatore di Carlo Ancelotti aggiunge fascino a quella che ormai sembra una classica europea. Real Madrid-Manchester City, gara di andata dei quarti di fin ...informazione

TJ - JUVENTUS NG-ENTELLA 2-0 - FINISCE QUI: Damiani e Guerra stendono l'Entella, ancora una vittoria per i bianconeri - 90'+5' - L'arbitro fischia la fine della gara tra Juventus Next Gen ed Entella. 90'+3' - Ultimi minuti in attacco per l'Entella che si è arresa ormai alla sconfitta, la seconda in stagione contro la ...tuttojuve