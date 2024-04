“Diffamazione del Papa” | blogger e avvocato sotto processo ma nessuna notifica | “L’ho saputo dai media”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024). È questa l’accusa con la quale il Tribunale Vaticano ha aperto un procedimento nei confronti di Marco Felipe Perfetti,animatore del sito Silere non possum, testata con sede in Italia, diventata negli ultimi anni punto di riferimento per chi vuol sapere segreti e affari della Santa Sede. Perfetti, giovane legale romano con molti agganciil Cupolone, non ha ricevuto ad oggi alcunanonostante l’udienza a suo carico sia stata fissata per venerdì 12 aprile. “Ho appreso la notizia solo da Open. Né presso la redazione, né al mio domicilio è arrivata alcuna busta dal Vaticano. Sono del tutto stupito anche perché, dal momento che la nostra sede non è nel loro Stato, andrebbe fatta una rogatoria” spiega al FattoQuotidiano.it. Eppure a confermare il tutto all’Ansa è stato lo stesso promotore ...