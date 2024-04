“Deve stare vicino alla famiglia” | Paolo Belli interrompe il tour e si chiude nel silenzio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Massimo riserbo attorno a. Il direttore musicale e co-conduttore di “Bndo Con Le Stelle” ha dovuto fermarsi all’improvviso durante le sue trasferte indello show “Pur di fare commedia”. Lo spettacolo, scritto dacon Alberto Di Risio, è in giro per l’Italia da scorso febbraio ed è una una commedia che mette assieme musica e teatro con l’aiuto di una band di sette elementi. Sono state “cancellate o rinviate” le ultime due tappe dell’11 aprile a Carate Brianza al Teatro L’Agorà e del 12 aprile a Casale Monferrato al Teatro Municipale. Con un comunicato l’enage dell’artista ne ha dato notizia: “A, che in questo momento ha necessità dipropria, ...

Roma, 8 aprile 2024 – Vittoria in Australia e i podi conquistati in Bahrain e Giappone: Carlos Sainz sta vivendo un inizio di Mondiale di Formula 1 entusiasmante. Tre gare da protagonista – in ... (sport.quotidiano)

Paolo Belli si ferma. L’artista emiliano ha deciso di annulla re la sua tournée per problemi personali che non sono stati specificati, ma certamente vuole stare vicino alla sua famiglia. Il ... (dilei)

Vita da single: che cos'è il Single Shaming e come gestire i pregiudizi del non essere in coppia: Prima di tutto si deve smontare il concetto che se si è in coppia si è felici, se si è single si è ... Avere dei propri spazi, imparare a stare da soli, soprattutto senza la compagnia dell'altra persona,...

Paolo Fox, l'oroscopo di oggi mercoledì 10 aprile: ... Leone In questi giorni sarà favorito l'amore, ciò significa che per chi è in coppia e deve ... Oroscopo Paolo Fox 10 aprile 2024: Sagittario Se decidete di isolarvi, di stare dove nessuno può ...