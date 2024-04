Denuncia di Otelma alla Cipriani | com’è finita la richiesta di 200 000 euro

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nel gennaio del 2019 Francescadurante un gioco de L’Isola dei Famosi ha scaraventato il Divinoa terra ferendolo. Il Primo Teurgo della Chiesa dei Viventi, Gran Maestro dell’Ordine Teurgico di Elios, Presidentepeo dell’Ordre des Occultistes d’pe mesi dopo ha richiesto i danni all’ex amica: “Vuole trascinarmi in tribunale con una. Mi ha fatto arrivare una lettera dal suo avvocato. – ha dichiarato Francesca – Credevo fosse mio amico e invece mi fa scrivere dal suo legale adesso. 200.000mi ha chiesto. Sono tanto delusa per quello che è successo, per me è stato un fulmine a ciel sereno. Con lui mi trovavo bene e avevo anche conosciuto la sorella. Mi avevano invitato ad andare a Genova e io li avevo invitati a Milano“. Nell’ottobre del 2020 il Divino ...