Tempo di lettura: < 1 minutoHa riportato una serie di ferite che hanno reso necessario il trasporto in ospedale, il giovane statunitense che, questa mattina intorno alle 11, è Precipita to mentre ... (anteprima24)

Paura in Costiera Amalfitana . Un turista americano di 22 anni è precipita to con il Deltaplano mentre stava facendo parapendio nella mattinata di lunedì 5 febbraio. Per cause ancora da chiarire, il ... (today)

Deltaplano precipita a Serrone e si schianta a terra: 43enne soccorso con l’eliambulanza, è grave - Momenti di paura per un 43enne a Serrone, in provincia di Frosinone. Caduto con il Deltaplano, si è schiantato a terra ed è stato soccorso con l’eliambulanza in codice rosso. Non rischia di morire.fanpage

Serrone, si schianta con il Deltaplano su monte Scalambra: ferito - Il fatto è successo oggi, 10 aprile 2024, alle 14.52, quando il Deltaplano condotto da un 43enne, di Ladispoli, in volo su Serrone, è precipitato in zona impervia su monte Scalambra. Il segnalante ...ilmessaggero