Def | via libera da Palazzo Chigi | “Ma pensiamo ad altri tagli alla spesa”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 aprile 2024 – Una fotografia parziale, che racconta un andamento dei conti pubblici non troppo lontano da quello di sei mesi fa. E che rimanda a dopo l’estate gli obiettivi programmatici, cioè quelli che indicano la direzione della prossima legge di bilancio. E’ il Documento di economia e finanza nella versione light “concordata” con Bruxelles per questo anno transitorio di avvio delle nuove regole del Patto di stabilità Ue. Contiene numeri “realistici”, in cui spicca il “pesante” impatto del Superbonus, evidenzia il governo. Che non esclude altre strette sull’ex 110% e promette nuovidi. In vista di una manovra 2025 che parte dpriorità di confermare ilo del cuneo. Il Def “asciutto” approvato dal consiglio dei ministri contiene quest’anno solo le previsioni tendenziali, cioè a ...

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha inviato alle Camere il Def approvato questa mattina dal Consiglio dei ministri. Lo fa sapere il Dicastero in una nota. (quotidiano)

