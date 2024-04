Def | spesa sanitaria sale del 5 | 8% nel 2024 poi +2% l' anno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Laprevista per ilè pari a 138.776 milioni, con un tasso di crescita del 5,8 per cento rispetto all'precedente. Lo si legge nel Def dalle cui tabelle si evince che la cifra è pari al 6,4% del Pil. Nel triennio 2025-2027, viene specificato nella Sezione II del documento, laè prevista crescere a un tasso medio annuo del 2 per cento. "Nel medesimo arco temporale il Pil nominale crescerebbe in media del 3,1%. Conseguentemente, il rapporto fra lae Pil, pari al 6,3% nel 2025 e nel 2026, si assesta al 6,2 per cento nel 2027".