Def | se l’attesa è meglio dell’incertezza Scrive Paganetto

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il Consiglio dei ministri ha varato il Documento di economia e finanza di quest’anno indicando, come da aspettative i valori tendenziali di crescita, deficit e debito senza impegnarsi sullo scenario programmatico. Con ciò si conoscono le stime del governo sugli andamenti attesi per il 2024 delle grandezze fondamentali del debito (137,8%) e Pil ( 1%) che non sono molto differenti da quelli stimati dalla Commissione europea . Bankitalia ha fatto notare che la crescita del Pil passa dallo 0,6 % allo 0,9% se si conteggiano i quatto giorni lavorativi in più di quest’anno. Ma non si sa come questi dati tendenziali si modificheranno per effetto degli interventi di governo che, in buona sostanza, sono quelli che danno la misura della manovra di bilancio che si realizza nei mesi successivi e che va approntata in autunno perché sia presentata per l’approvazione del Parlamento entro fine anno. ...