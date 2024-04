Def Paolo Capone | Leader UGL | “Favorevoli a rendere strutturale taglio cuneo fiscale”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “L’UGL guarda con favore al Documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei Ministri con l’indicazione degli obiettivi programmatici, in vista della prossima legge di bilancio. In particolare, concordiamo sulla necessità diildel. Si tratta di un

L’incredibile lentezza nello scrutinio per le elezioni della Regione Sardegna è stata tale fino in fondo. Aggiornamento dopo venticinque ore, un giorno e più, dall’inizio dello scrutinio : alle 7 del ... (noinotizie)

Dopo 36 ore dall’inizio dello spoglio delle schede, il sito della Regione Sardegna non diffonde il risultato definitivo delle elezioni regionali . È noto che ha vinto Alessandra Todde davanti a Paolo ... (noinotizie)

Def, Tajani “Vogliamo mantenere il taglio del cuneo fiscale” - 1 minuto per la lettura TORINO (ITALPRESS) – “Il governo ha lavorato bene in attesa delle decisioni della futura Commissione Europea e del Patto di stabilità. In accordo con la Commissione Europea è s ...quotidianodelsud

Gallo (Italgas): 'Nostro network protagonista della transizione' - "In questi anni abbiamo investito importanti risorse e reso il nostro network protagonista della transizione ecologica", sottolinea Paolo Gallo, a.d. (ANSA) ...ansa

Def, al governo servono oltre 20 mld. Meloni e l'incubo dei conti pubblici - Al momento, ciò che preoccupa è evitare che il decreto che mette fine al Superbonus subisca lo stesso destino di un anno ...affaritaliani