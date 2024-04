(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Una presa in, un documento finto e inutile": così il senatore Antonio, parlando con.it, definisce il Def approvato dal governo Meloni. Secondo il responsabile economico del Pd, il governo non vuole dire la verità ai cittadini: cioè che saandarere i soldi per mantenere le promesse fatte finora. "Quali tasse aumenteranno? Quali spese saranno tagliate? Quali promesse non saranno mantenute?", chiede.

Def, Misiani a Fanpage: “Governo prende in giro gli italiani, non sanno dove trovare i soldi” - “Una presa in giro, un documento finto e inutile”: così il senatore Antonio Misiani, parlando con Fanpage.it, definisce il Def approvato dal governo Meloni. Secondo il responsabile economico del Pd, i ...fanpage

Il Def senza cifre scatena le opposizioni: "Il governo non sa dove prendere i soldi" - Critiche feroci al ministro dell'Economia e alla premier. Magi (+Europa): "Meloni e Giorgetti si scattano selfie mentre assistono all'eclissi dell'economia" ...today

Al via il Cdm, sul tavolo il Def: solo "dati tendenziali" in attesa del patto di stabilità europeo - È iniziata a Palazzo Chigi la seduta del consiglio dei ministri, sul tavolo il documento di economia e finanza (Def), l'ultimo prima della revisione delle regole di governance economica dell'Unione, c ...msn