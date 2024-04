Def | Giorgetti | “Debito pubblico pesantemente condizionato dal superbonus”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024) . L’obiettivo è “replicare il taglio del cuneo anche nel 2025” Il governo ha approvato il Def e in considerazione della necessità di attendere la conclusione dell’iter di approvazione delle nuove regole di programmazione economica dell’Unione Europea, che introducono il Piano fiscale-strutturale di medio termine quale strumento per l’indicazione degli obiettivi di legislatura, il governo fa sapere che il DEF non riporta il profilo programmatico. La tempistica stabilita nelle norme transitorie prevede che il Piano sia approvato entro il 20 settembre prossimo. A legislazione vigente, gli andamenti sono sostanzialmente in linea con il profilo programmatico della NADEF 2023. Il DEF contiene inoltre il valore delle politiche invariate. Indicatori di finanza pubblica – Quadro tendenziale 2024 – Pil 1 – Deficit 4,3 –137,8 2025 – Pil 1,2 – Deficit 3,7 – ...