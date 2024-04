Def | debito oltre 3 000 miliardi di euro dal 2025 Giorgetti | «Puntiamo ad aggiustamento conti in 7 anni»

Il ministro delle Finanze Giorgetti non ha timori e assicura: “Il taglio del cuneo fiscale rimane una priorità” Tira e molla all’italiana. Un’economia che è diventata un elastico. Una crescita che ... (notizie)

Def, Giorgetti : “Debito pubblico pesantemente condizionato dal superbonus” . L’obiettivo è “replicare il taglio del cuneo anche nel 2025” Il governo ha approvato il Def e in considerazione della ... (361magazine)

(Adnkronos) – Crescita ribassata e debito in salita ma sotto la soglia del 140% per l'impatto "devastante" di 219 miliardi di bonus edilizi. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Def ... (webmagazine24)