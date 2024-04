Def 2024 | cala il pil e risale il debito | pesa la zavorra superbonus

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10 Aprile,(Adnkronos) – Crescita ribassata ein salita ma sotto la soglia del 140% per l'impatto "devastante" di 219 miliardi di bonus edilizi. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Defin versione light con le stime a politiche invariate, in attesa di vedere l'evoluzione dei negoziati con la Commissione Ue che a giugno proporrà all'Ecofin l'apertura di una procedura sui conti italiani. Un passo atteso per l'Italia, che ha chiuso il 2023 con un deficit al 7,2% del pil, ma anche per la Francia e una decina di partner europei. Nelil pil crescerà dell'1%, con un taglio di due decimali rispetto all'1,2% indicato nella Nadef dello scorso autunno. Nel 2025 la crescita segnerà +1,2% (contro +1,4% della Nadef); nel 2026 +1,1% (1% a settembre). Il deficit è confermato al ...

