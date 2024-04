Decine di colpi nelle abitazioni Banda condannata a nove anni

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Una pericolosache aveva messo a ferro e fuoco il territorio con una lunga serie di furti in abitazione ma, alla fine, i tre componenti erano finiti nella rete dei carabinieri. Per questo motivo un 40enne e un 38enne, entrambi di professione muratore, un nullafacente di 50, tutti albanesi e domiciliati a Porto Sant’Elpidio, sono finiti davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di furto aggravato in concorso, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Al termine del processo. Il 50enne è stato condannato a tree due mesi di reclusione, mentre al più giovane dei tre è stata inflitta una pena di duee otto mesi. Condanna a treinvece per il 40enne. Il blitz era stato messo a segno dai carabinieri del Radiomobile di Fermo, che ...

