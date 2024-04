De Maggio svela | “Richiesta di Conte al suo staff Il Napoli ha anche un piano C”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Per Valter Desono giorni chiave nell’economia dell’affare tra il, il quale avrebbe avanzato richieste specifiche. Ilha prontounC. Ilsta sondando sempre più insistentemente il terreno che porta ad Antonio. A sette giornate dalla fine di un campionato ampiamente sotto le aspettative, la società di Aurelio De Laurentiis si sta guardando intorno, alla ricerca di un profilo di spessore a cui affidare la panchina dei campioni d’Italia uscenti per la prossima stagione. In cima alla lista dei desideri del patron azzurro c’è l’ex tecnico di Inter e Juventus, che dopo l’esperienza inglese al Tottenham culminata con l’esonero neldel 2023, è pronto a rimettersi in gioco in una ...