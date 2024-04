De Laurentiis vende all’asta la maglia di Lindstrom | “Chi offre più di 750 euro? Non ci ammosciamo!”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Aurelio Deè stato il banditore d'eccezione di un'asta di beneficenza in cui ha battuto lanumero 29 di Jesper: il presidente del Napoli ha provato in tutti i modi a far lievitare la cifra per il cimelio del danese.