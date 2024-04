De Canio critico sulla stagione del Napoli | “Era prevedibile dopo l’addio di Spalletti”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Luigi De, ex allenatore del, ha commentato la deludentedegli azzurri attribuendola alla mancanza di motivazionidi. Luigi De, che ha guidato ilnella2001/02, si è espresso in modosull’annata deludente fin qui degli azzurrila conquista dello scudetto. Intervistato da Cusano Italia Tv, l’ex tecnico ha attribuito le difficoltà del, attualmente settimo con 48 punti, alla mancanza di motivazioni successiva aldi Luciano. “La delusione credo sia evidente – ha esordito De– Certo ripetersi come hanno fatto l’anno scorso sarebbe ...