Ddl smartphone | Scarpinato | “Un favore ai colletti bianchi Invece di combattere la corruzione | si va contro al magistratura”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Il ddl all’esame di quest’aula prevede che i materiali sequestrati non possano essere utilizzati per reati diversi da quelli per i quali sono stati autorizzati i sequestri, tranne che per i delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, tra i quali ovviamente non rientrano lae altri reati dei“. Lo ha detto il senatore M5S Robertonella dichiarazione di voto sul disegno di legge della maggioranza in materia di sequestro di strumenti elettronici. “Allo stesso modo -dice il pentastellato- il ddl della maggioranza impedisce al pm il potere di sequestrare documenti e dati non assimilabili al concetto di corrispondenza, come la documentazione bancaria o contabile aziendale, se contenuta nei supporti informatici, come le pen drive: si impone una lunga e farraginosa ...