David di Donatello 2024 | a Milena Vukotic il Premio alla Carriera

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L'Accademia del Cinema Italiano - Premidiha assegnato il riconoscimento, la premiazione in diretta su Rai 1 venerdì 3 maggio. La mitica moglie di Fantozzi, l'attrice, riceverà ilnel corso della 69ª edizione dei Premidi. Il riconoscimento sarà assegnato venerdì 3 maggio nell'ambito della cerimonia di premiazione che sarà trasmessa in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà, per la prima volta in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat), con la conduzione di Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Sul red carpet ci sarà Fabrizio Biggio. Grazie al suo ...