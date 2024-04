David alla carriera per Milena Vukotic

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 10 aprile 2024)(US Rai) Premioaidi Donatello 2024 per. Un riconoscimento che verrà assegnato all’attrice il prossimo 3 maggio nel corso della cerimonia di premiazione condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi in diretta su Rai 1 dagli studi di Cinecittà. Nata a Roma il 23 aprile 1935,– all’anagrafe Gemma Fausta– ha lavorato nel corso della sua lunga, incominciata nel 1961 con il film Il sicario, con molti registi acclamati dal grande pubblico: da Federico Fellini, che l’ha diretta in Giulietta degli spiriti, a Mario Monicelli, il quale l’ha scelta per i primi due episodi della trilogia di Amici miei. Nel ...