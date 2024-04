Data di Uscita di Saw XI posticipata al 2025

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Lionsgate ha recentemente apportato modifiche significative alle date di alcuni dei suoi titoli di punta, tra cui "The Crow" e "Saw XI", in vista della presentazione al CinemaCon. Lionsgate aggiorna le date per The Crow e Saw XI prima del CinemaCon In particolare, "The Crow" sarà ora rilasciato il 23 agosto, anziché il 7 giugno come inizialmente pianificato. Il reboot del film diretto da Rupert Sanders e interpretato da Bill Skarsgard entrerà in competizione con altri thriller come "Blink Twice" di Amazon MGM Studios e il film basato sulla fede "The Fucina" di Sony Pictures. "Saw XI" è stato spostato al 26 settembre, ritardando di un anno la suaoriginale prevista per il 27 settembre 2024.