Damon Imani | il piccolo diavolo che sbeffeggia le certezze «woke»

(Di mercoledì 10 aprile 2024) È il comico che spopola negli Usa ridicolizzando luoghi comuni e personaggi della sinistra (come Whoopi Goldberg). Con montaggi esilaranti, spesso si trova a sostenere le posizioni di Donald Trump. Così nasce una stella repubblicana. Lo sconosciuto è in piedi sul palco del World Economic Forum di Davos, il consesso mondiale dove s’incrociano la politica e l’economia ai più alti livelli di potenza. Lo sconosciuto è serio, ma la sua estetica è in dissonanza con le tipiche liturgie del Forum: è un tipo grigio, mingherlino, ha i capelli ridicolmente tagliati a scodella e una barbetta rada gli incornicia il volto magro. Anche il suo vestito è grigio, ma di fattura modesta, e un improbabile tatuaggio musicale gli occhieggia dal colletto della camicia bianca. Dal palco, lo sconosciuto osserva la platea in modo poco amichevole. Poi pronuncia poche parole: «Vi ringrazio di avermi offerto ...