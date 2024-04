Dalle pensioni al superbollo auto | aperta la partita delle risorse

Domani , martedì 30 gennaio, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer. Al centro della puntata i principali temi di ... (italiasera)

San Giorgio in Bosco. Colpito alla testa mentre taglia la legna, Luigi Gastaldello muore in ospedale - SAN GIORGIO IN BOSCO (PADOVA) - La speranza era labile, ma ancora c'era. Invece lunedì le condizioni sono precipitate e alle 12,15 i medici hanno dovuto dare la terribile notizia.ilgazzettino

Zero morti sul lavoro, domani lo sciopero generale Cgil e Uil. Ecco le modalità a Genova - Di seguito alcune modalità di adesione allo sciopero. Comparto costruzioni sciopero di 8 ore. Nel trasporto ferroviario (personale viaggiante) lo sciopero sarà Dalle ore 9 alle ore 13. Porto di Genova ...genova24

Oltre 300 dermatologi per due giorni a Sanremo: congresso al Palafiori - Un numero compreso fra 300 e i 400 dermatologi per due giorni a Sanremo, da domani a sabato, per assistere al Palafiori al Congresso nazionale di dermochirurgia. Il titolo dell’evento è “Dermochirurgi ...ilsecoloxix