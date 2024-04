Dall’apprendista al panificatore esperto - Tre opportunità di lavoro in provincia di Bergamo: montatore meccanico, tirocinante impiegatizio e panificatore. Requisiti specifici e modalità di candidatura indicate per ciascuna posizione.ilgiorno

apprendistato non legato alla scuola - L’apertura della ministra fa auspicare un passo verso una soluzione che potrebbe dare dignità e sicurezza al lavoro di apprendista stagionale minorile indipendentemente Dalla scuola che frequenti" ...ilrestodelcarlino