Dalla rubrica “Editoriali dell’ASviS” | il diritto alla salute per tutti passa per un serio contrasto alle disuguaglianze

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Si riporta il testo integrale del venerdì 5 aprile 2024 sul sito ASviS. Italia indietro su investimenti in sanità rispetto ad altri grandi Paesi Ue. Liste d’attesa infinite, rinuncecure e divari regionali devono spingerci a riorientare il sistema sanitario, monitorando gli effetti dell’autonomia differenziata. Nel 2023 in Italia il 42% dei pazienti con redditi più bassi ha dovuto procrastinare o rinunciarecure per problemi economici, mentre il 37% degli italiani non ha affrontato altre spese per sostenere quelle sanitarie. Sono i dati che circolano in questi giorni sui media e che richiamano l’attenzione su un fenomeno ben noto, ma inaccettabile, del nostro Paese: quello delledi, del rischio di una sanità di serie A e di una di serie B, delle liste d’attesa infinite che costringono ...